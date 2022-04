Finlogic, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo

Mercoledì 27 Aprile 2022, 12:15







(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic, attiva nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.



I soci hanno inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,136172: per Euro 2.062.080 a riserva straordinaria; per massimi Euro 1.000.000 a dividendo ordinario relativamente alle n. 7.343.634 azioni ordinarie in circolazione.



A fronte del dividendo che verrà posto in pagamento a partire dal 18 maggio 2022, con stacco cedola il 16 maggio 2022 e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata il 17 maggio 2022, il dividend yield risulta pari a circa il 2,18%, mentre il pay-out ratio risulta pari a circa il 33% dell'utile della Capogruppo.



(Foto: © rawpixel)