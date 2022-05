Finlogic acquista 51% di ASE. Decima operazione di M&A da IPO

(Teleborsa) - Finlogic, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Information Technology, ha firmato un accordo per l'acquisizione del 51% di ASE Srl, che rappresenta la decima operazione di acquisizione dall'IPO a sostegno della politica di crescita per linee esterne avviata dal gruppo. Il prezzo d'acquisto, pari a 255 mila euro, sarà corrisposto per 205 mila euro al closing, mentre la restante parte sarà corrisposta, a saldo, entro il 30 giugno 2023. La copertura finanziaria dell'operazione avverrà mediante utilizzo delle disponibilità liquide di Finlogic.

Marco Saia e Andrea Capello (soci venditori) resteranno coinvolti nella governance aziendale di ASE, società attiva nel campo dell'automazione industriale da oltre vent'anni. L'esperienza della società con sede a Travagliato (BS) è legata in particolare alla stampa, applicazione e lettura dell'etichetta (o cartellino). Nel 2021 Ase ha registrato un fatturato di circa 1,87 milioni di euro, marginalità positiva e una PFN di circa 20 mila euro (debito).

"Con ASE il gruppo integra a monte la divisione print-apply, completando e potenziando i servizi già offerti in quest'ambito - ha commentato Dino Natale, presidente e CEO di Finlogic - ASE è una società specializzata nella realizzazione di sistemi personalizzati di etichettatura automatica, è ben strutturata e al suo interno è presente un team di tecnici esperti nella progettazione e sviluppo dei sistemi nonché un reparto produttivo attrezzato e organizzato. Siamo certi che con l'esperienza e la professionalità di ASE, il gruppo potrà sviluppare questa divisione che rappresenta un elemento qualificante per il mercato dei system integrator".