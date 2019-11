FinecoBank, utile netto rettificato in forte crescita nei nove mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fineco chiude i primi 9 mesi dell'anno con ottimi risultati, ottenuti senza aumentare il profilo di rischio della banca, e con una crescita importante in tutte le aree di business che conferma ancora una volta la capacità di generare un flusso di ricavi ben diversificato e bilanciato, dichiara, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank.rispetto ai 464,8 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente grazie soprattutto al contributo positivo delle commissioni nette. Nel 3° trimestre i ricavi sono pari a 165,4 milioni, stabili rispetto al trimestre precedente grazie soprattutto al contributo positivo delle commissioni nette e in rialzo dell'8,1% a/a.2018. Il saldo della raccolta gestita risulta pari a 38,3 miliardi, in rialzo del 9,7% a/a, il saldo della raccolta amministrata risulta pari a 15,2 miliardi (+5,3% a/a), il saldo della raccolta diretta risulta pari a 25,1 miliardi (+16,5% a/a) grazie alla continua crescita della base di nuovi clienti e dei depositi "transazionali"., confermandosi solida, di grande qualità e ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo.Frazionale il ribasso del titolo a Piazza Affari: -0,42%.