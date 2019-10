FinecoBank, raccolta netta settembre a 197 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Risultati solidi a settembre per la raccolta netta di FinecoBank, pari a € 197 milioni, ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo e nonostante la stagionalità tipica del mese e le imposte pagate dai clienti per € 195 milioni (rispetto ai € 60 milioni di settembre 2018).L'asset mix si è mostrato particolarmente positivo, con i flussi nel(4x a/a) grazie alla capacità didi sviluppare con rapidità ed efficacia soluzioni di investimento in linea con le esigenze della clientela in ogni contesto di mercato.. Il dato è in linea al trend registrato negli ultimi mesi, per via delle prese di profitto della clientela sulle posizioni costruite nel passato su BTP e azioni, a conferma ancora una volta di come la piattaforma brokerage di Fineco sia fortemente utilizzata per la sua qualità.in particolare grazie ai nuovi prodotti FAM Target e FAM Megatrends. Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a € 4.348 milioni (-9% a/a): la raccolta gestita ha raggiunto € 1.920 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a € -602 milioni e la raccolta diretta a € 3.030 milioni.(+9% a/a) e la raccolta netta nei prodotti di decumulo si è attestata a € 642 milioni, favoriti anche dal lancio di FAM Target da parte di Fineco Asset Management. L'incidenza dei Guided Products rispetto al totale AuM è salita al 70% rispetto al 66% di settembre 2018 e al 67% di dicembre 2018.+11% rispetto a settembre 2018 e a dicembre 2018). In particolare, il patrimonio totale riferibile alla clientela nel segmento Private Banking, ossia con asset superiori a € 500.000, si attesta a € 31.891 milioni, in rialzo del 16% a/a.Si segnala che al 30 settembre 2019 Fineco Asset Management gestisce masse per € 12,6 miliardi, di cui € 7,4 miliardi classi retail (+15% a/a) e € 5,2 miliardi relativi a classi istituzionali. Da inizio anno sono stati acquisiti 87.467 nuovi clienti, di cui 10.602 nuovi clienti nel solo mese di settembre (+27% a/a). Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2019 è di circa 1.338.000, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.