Finecobank, raccolta netta agosto sale a 587 milioni

(Teleborsa) - Finecobank ha chiuso il mese di agosto con una raccolta netta di 587 milioni di euro, in aumento rispetto ai 377 milioni di un anno fa. L'asset mix vede un notevole miglioramento della componente gestita a 375 milioni da 81 milioni di agosto 2020, nonostante l'usuale stagionalità del mese, mentre la componente amministrata si è attestata a -77 milioni e la diretta a 289 milioni.



I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di agosto a circa 15 milioni rispetto ai 14 milioni di un anno fa, in linea con i periodi precedenti e con un impatto quindi ridotto della stagionalità legata al mese estivo: il confronto con la media dei ricavi tra il 2017 e il 2019 mostra una crescita intorno al 33%, grazie all'ampliamento della base di clienti attivi e alla continua innovazione dell'offerta. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa € 145 milioni (-11% a/a)