FinecoBank macina utili nei primi nove mesi dell'anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Utili e ricavi in crescita per FinecoBank. I primi nove mesi sono terminati con unper le poste non ricorrenti dirispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Ilè balzato del 9,4% a 280,5 milioni di euro, ihanno mostrato invece un incremento del 7,8% a 464,8 milioni trainati dall'area Investing (+9,9% a/a) con management fees in crescita del 12,6% a/a, come spiega la banca in una nota.Ilsi attesta a 207,6 milioni di euro registrando una crescita del 6,6%, leammontano a 218,7 milioni di euro ed evidenziano un incremento del 9,7%., pari a 182,8 milioni di euro, segnano un +4,6% mentre ilsi attesta al 39,3%, in calo di 1,2 p.p. rispetto al 40,5% dei primi nove mesi del 2017., Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank, ha dichiarato: "Siamo particolarmente soddisfatti di archiviare i 9 mesi 2018 con un utile in forte rialzo, grazie a un modello di business diversificato e a una strategia che si concentra sulla sostenibilità di lungo periodo della crescita della Banca. Risultati che giungono in una fase di mercato molto complessa che Fineco sta affrontando con un rafforzamento della propria efficienza operativa e con un aumento della produttività della propria Rete di consulenti, con un'attenzione particolare alla qualità, alla trasparenza e all'innovazione che da sempre la contraddistinguono".