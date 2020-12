(Teleborsa) - Il numero uno di Finecobank resta saldo alla guida della banca e non sta valutando la possibilità di colmare il vuoto lasciato da Jean Pierre Mustier in Unicredit. Così la banca stessa smentisce i rumors che indicavano il Alessandro Foti fra i papabili alla poltrona di comando dell'Istituto di piazza Gae Aulenti.



"Fineco chiarisce che l'Ad e Dg Alessandro Foti non è interessato a rivestire alcun altro ruolo e resta totalmente focalizzato sullo sviluppo della Banca e delle sue prospettive di crescita", precisa una nota, in risposta alle indiscrezioni di stampa riguardo ad un futuro quale Ceo di Unicredit.



La figura di Toti era parsa alla comunità finanziaria piuttosto appropriata, considerando la conoscenza dell'Istituto, che un tempo deteneva una partecipazione nella banca online. © RIPRODUZIONE RISERVATA