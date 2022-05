Finecobank, forte crescita ricavi e utile 1° trimestre

(Teleborsa) - Finecobank ha chiuso il primo trimestre con ricavi pari a 255,7 milioni, in aumento del 23,2% rispetto all'anno precedente, trainati principalmente dall'Investing che ha fatto segnare un 28,4%, grazie al crescente contributo di Fineco Asset Management, alla crescita dei volumi del risparmio gestito ed ai maggiori margini netti sul gestito. I costi operativi son o cresciuti del 9,3% a 69 milioni.

L'Utile netto si attesta così a 123,6 milioni, in aumento del 30,5% rispetto al primo trimestre 2021, nonostante i maggiori contributi sistemici .

Total Financial Asset a 106,8 miliardi, in crescita 10,1% sull'anno precedente, grazie al contributo di una raccolta netta pari a 2,8

miliardi. Le masse gestite di Fineco Asset Management sono pari a 25,6 miliardi, di cui 15,2 miliardi relativi a classi retail (+33%) e 10,4 miliardi relativi ai fondi sottostanti dei wrapper (classi istituzionali, +61,6% a).

"Il primo trimestre dell'anno si chiude con risultati ancora una volta molto solidi, grazie a un modello di business efficiente e sostenibile in grado di affrontare con successo anche fasi complesse come quella attuale", commenta Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank, aggiungendo "questi risultati confermano che i nostri clienti continuano a premiare la trasparenza dell'approccio Fineco e la completezza dei servizi finanziari riassunti nel concetto di "one stop solution", rafforzando la sostenibilità della Banca nel lungo termine".