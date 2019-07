Finecobank, chiuso con successo collocamento bond da 300 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - FinecoBank ha portato a termine con successo il collocamento della suadestinati agli investitori qualificati, per un importo complessivo pari a 300 milioni e unarispetto a una guidance iniziale del 6,5%.Il restringimento rispetto alla guidance iniziale - spiega una nota - è uno dei più rilevanti mai avvenuti per questa tipologia di strumenti, grazie a una domanda complessiva pari a 9 volte l'offerta., a conferma dell'apprezzamento per FinecoBank anche nel segmento fixed-income, permettendo alla Banca di sfruttare le favorevoli condizioni di mercato.Gli investitori che hanno aderito al collocamento sono investitori istituzionali, prevalentemente asset manager (circa 69% del totale) e banche/private banks (15%). L'emissione è stata collocata principalmente a investitori istituzionali di Regno Unito/Irlanda (35%), Italia (15%), Francia (13%), Svizzera (12%) e US Offshore (9%).BNP Paribas, UBS Europe SE e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint bookrunners e joint lead managers.