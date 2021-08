Finecobank, banca d'Italia comunica requisito MREL da 1° gennaio 2024

1 Minuto di Lettura

Martedì 31 Agosto 2021, 14:00







(Teleborsa) - FinecoBank ha ricevuto da Banca d'Italia la Resolution decision, , d'intesa con il Single Resolution Board, per la determinazione del requisito minimo dei fondi propri e delle passività ammissibili (MREL).



Tale requisito sarà da rispettare su base consolidata a partire dal 1° gennaio 2024, con un livello-obiettivo intermedio vincolante dal 1° gennaio 2022.



In particolare, FinecoBank dovrà rispettare un requisito MREL pari al 18,33% del TREA (esposizione al rischio) – 20,83% comprensivo del Combined Buffer Requirement – e pari al 5,18% del LRE (esposizione complessiva per la leva finanziaria), con target intermedio al 1° gennaio 2022 pari al 4,11%.