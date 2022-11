Fineco, utile 9 mesi sale 302,7 milioni di euro. Migliora l'area Investing

(Teleborsa) - Fineco ha chiuso icona 684,1 milioni di euro, in crescita del 14,6% a/a, trainati dall'Investing (+17,6%) grazie al crescente contributo di Fineco Asset Management e ai maggiori margini netti sul gestito, e dal Margine Finanziario (+20,0% a/a). L'è stato di 302,7 milioni di euro, superiore del 17,7% a/a rispetto ai primi nove mesi del 2021.al 30 settembre 2022 si attestano a 102,9 miliardi di euro, sostanzialmente stabili (-0,6% a/a) rispetto a settembre 2021. Il saldo dellarisulta pari a 50,7 miliardi, in lieve calo del 3,7% a/a a causa della correzione generalizzata sui mercati da inizio anno, il saldo dellarisulta pari a 21,5 miliardi (-2,2% a/a), il saldo dellarisulta pari a 30,7 miliardi (+6,2% a/a)."In uno scenario che si differenzia fortemente rispetto al recente passato, la capacità di Fineco di proseguire nel proprio percorso di solida crescita conferma ancora una volta l'efficienza di un- ha commentato il- Il contributo di Fineco Asset Management si riflette nei risultati positivi dell'area Investing, in netto miglioramento rispetto a un anno fa, permettendo di attuare nuove iniziative per rendere la consulenza finanziaria sempre più accessibile ai risparmiatori e favorire una gestione più professionale del risparmio"."Anche i solidi dati di raccolta di ottobre evidenziano l'orientamento da parte della clientela a, indipendentemente dalla volatilità delle borse - ha aggiunto - Per queste ragioni Fineco si trova nella posizione ideale per beneficiare di un ulteriore sviluppo futuro".Lesono pari a 24,5 miliardi di euro, di cui 14,8 miliardi relativi a classi retail (+6,0% a/a) e 9,7 miliardi relativi ai fondi sottostanti dei wrapper (classi istituzionali, +27,1% a/a). Continua l'acquisizione di, pari a 70.886 nei primi nove mesi del 2022, portando il totale a 1.468.434 clienti.La società evidenzia che "lerispetto alle precedenti grazie al modello di business diversificato, poiché l'aumento atteso del Margine finanziario è sensibilmente più alto rispetto al leggero calo nella crescita dei ricavi investing".Ilatteso è pari a circa 380 milioni nel 2022, con un'ulteriore crescita di almeno il 70% nel 2023 (considerando il rimborso anticipato del TLTRO a novembre 2022). Per gli anni successivi il margine finanziario è atteso continuare a beneficiare del nuovo scenario dei tassi di interesse grazie alla sensitivity e all'incremento dei volumi. Lesono attese a oltre 50 milioni nel 2022 e attese in ulteriore crescita grazie all'incremento della base clienti.