Fineco, raccolta settembre positiva per 515 milioni

(Teleborsa) - Nel mese di settembre la raccolta netta di Fineco si è confermata robusta a 515 milioni di euro, evidenziando la solidità del percorso di crescita della Banca e la tendenza dei clienti a continuare nel proprio percorso di investimento anche in una fase di mercato particolarmente incerta. L'asset mix vede la componente gestita attestarsi a 223 milioni e quella amministrata a 412 milioni nel mese.Lasi attesta a -120 milioni. I ricavi delnel mese di settembre sono stimati a 15 milioni: circa il 30% in più rispetto alla media mensile del periodo 2017/19. La stima dei ricavi da inizio anno è di circa 149 milioni.. Si conferma così sia la capacità dei consulenti finanziari di supportare la clientela in una gestione professionale dei risparmi, sia l'efficacia di Fineco Asset Management nel proporre soluzioni adeguate ai diversi contesti - dichiara-. La tendenza a investire la liquidità trova conferma nella crescita della componente amministrata, che evidenzia il continuo sviluppo di una platea di investitori attivi interessati a un'interazione diretta con i mercati. A questo proposito, è, i cui ricavi si mantengono strutturalmente più elevati rispetto alla media degli anni precedenti alla pandemia",Fineco Asset Management nel mese di settembre ha registrato circa 202 milioni di raccolta retail, con un forte interesse della clientela in particolare per i nuovi prodotti rivolti agli investitori prudenti caratterizzati da un'elevata protezione. La raccolta progressiva al 30 settembre 2022 è pari a 1,9 miliardi per le classi retail e a 1,6 miliardi per quelle istituzionali, portando le masse complessive di FAM a 24,5 miliardi: 14,8 miliardi nella componente retail (+6% a/a) e 9,7 miliardi in quella istituzionale (+27% a/a). L'incidenza dellacomponente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 29% rispetto al 26% di un anno fa.Il Patrimonio totale è pari a 102.9 miliardi, sostanzialmente in linea rispetto a settembre 2021. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a 43,2 miliardi.Nel mese di settembre sono stati acquisiti 9.264 nuovi clienti, confermando il trend di miglioramento della base della clientela maggiormente interessata ad investire, con il contestuale aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti. Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2022 si è attestato a 1.468.434