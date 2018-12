Fineco, raccolta netta novembre pari a 205 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A novembre Fineco registra una raccolta netta pari a, -9% a/a non considerando il pagamento delle imposte pagate dalla clientela (pari a 317 milioni, +7% a/a).L'asset mix torna ad essere maggiormente orientato verso il risparmio gestito grazie al lancio di una nuova generazione di prodotti e servizi coerenti con l'attuale fase di mercato (Plus e Core Multiramo Target)., la raccolta amministrata si è attestata a 139 milioni e quella diretta a -108 milioni. La raccolta in Guided Products è stata pari a 312 milioni nel mese.: la raccolta gestita ha raggiunto 2.108 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a 1.743 milioni mentre la raccolta diretta è stata pari a 1.574 milioni.La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 4.831 milioni (+5% a/a).Il Patrimonio totale è pari a 69.790 milioni (+5% rispetto a novembre 2017 e +4% rispetto a dicembre 2017).