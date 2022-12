Fineco, raccolta netta novembre a 480 milioni

(Teleborsa) - Nel mese di novembre la raccolta netta di Fineco si è dimostrata solida a 480 milioni, confermando il crescente utilizzo del gruppo bancario come piattaforma di riferimento per tutte le necessità finanziarie, da quelle di investimento a quelle bancarie. L'asset mix evidenzia la tendenza dei clienti a continuare nel proprio percorso di investimento anche in una fase di mercato particolarmente incerta, e vede laattestarsi a 336 milioni di euro, con un forte interesse verso un nuovo fondo protetto lanciato da Fineco Asset Management; la componente amministrata raggiunge 761 milioni, favorita anche dalla sottoscrizione del nuovo BTP Italia.In linea con la consueta stagionalità di novembre, la raccolta diretta si attesta a -617 milioni sia per la propensione a investire, sia per effetto delle scadenze legate al pagamento delle imposte, salite nel mese a 533 milioni (+17% a/a) a conferma del costante miglioramento della qualità dei clienti che scelgono Fineco come banca di riferimento.nel mese di novembre sono stimati a 17 milioni: circa il 53% in più rispetto alla media mensile del periodo 2017/19. La stima dei ricavi da inizio anno è di circa 180 milioni.

"I robusti dati di raccolta di novembre confermano una forte spinta da parte della clientela verso nuovi investimenti che riguardano il comparto gestito così come quello dell'amministrato - dichiara Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco -. Il successo ottenuto da Fineco Asset Management nel collocamento di un nuovo fondo protetto mette in luce la capacità di proporre soluzioni adatte alle diverse fasi di mercato. In un momento complesso da decifrare, la scelta di Fineco di posizionarsi a supporto dei risparmiatori con una forte attenzione alla trasparenza e ai costi, come dimostra l'introduzione delle soluzioni passive nei servizi di consulenza, risulta così ottimale per proseguire il proprio percorso di crescita".

Fineco Asset Management nel mese di novembre ha registrato circa 342 milioni di raccolta retail, con un forte interesse della clientela in particolare per i nuovi prodotti rivolti agli investitori prudenti caratterizzati da un'elevata protezione: per esempio, la prima edizione del FAM Smart Global Defence 2028 è stata infatti interamente collocata nell'arco di 24 ore. La raccolta progressiva al 30 novembre 2022 è pari a 2,3 miliardi per le classi retail e a 1,7 miliardi per quelle istituzionali, portando le masse complessive di FAM a 26,2 miliardi: 15,8 miliardi nella componente retail (+8% a/a) e 10,4 miliardi in quella istituzionale (+24% a/a).L'incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 30% rispetto al 27% di un anno fa.Ilè pari a 107,1 miliardi, sostanzialmente in linea rispetto a novembre 2021. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a 46,2 miliardi.Nel mese di novembre sono stati, confermando il trend di miglioramento della base della clientela maggiormente interessata ad investire, con il contestuale aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti. Il numero dei clienti totali al 30 novembre 2022 si è attestato a 1.481.804.