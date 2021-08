Fineco, raccolta di luglio superiore ai 900 milioni di euro

1 Minuto di Lettura

Lunedì 9 Agosto 2021, 14:45







(Teleborsa) - Nel mese di luglio la raccolta netta di Fineco si è attestata a 919 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto ai 679 milioni di euro dello stesso mese di un anno fa. L'asset mix vede la componente gestita a 485 milioni di euro nel mese, la componente amministrata si è attestata a 73 milioni di euro, la diretta a 360 milioni di euro.



I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di luglio a circa 15 milioni di euro dai 19 milioni di un anno fa, in un contesto di volatilità di mercato inferiore rispetto al passato; il confronto con la media dei ricavi tra il 2017 e il 2019 mostra una crescita intorno al 30%. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 130 milioni di euro(-12% a/a).



Il patrimonio totale si è attestato a 102,4 miliardi di euro, con una crescita del 22% rispetto a luglio 2020. In particolare, le masse del Private Banking sono salite a 45,2 miliardi di euro, con una crescita del 34% rispetto ai 33,7 miliardi di euro di luglio 2020. Nel mese di luglio sono stati acquisiti 7.951 nuovi clienti, portando il dato relativo al primo semestre ai 74.228 nuovi clienti, in crescita del 38% rispetto ai 53.699 acquisiti nei primi sette mesi del 2020. Il numero dei clienti totali al 31 luglio 2021 si è attestato a 1.409.051.