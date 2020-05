Fineco, raccolta aprile sfiora 1 miliardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fineco ha registrato nel mese di aprile una, pari a, caratterizzata da una grande qualità e ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo.L'asset mix vede un deciso recupero del gestito dopo il picco di volatilità sui mercati del mese precedente:rispetto a 254 milioni di aprile 2019. La raccolta della componente amministrata registra 825 milioni, mentre quella diretta negativa per 530 milioni evidenzia ulteriormente la scelta dei clienti di tornare a investire la liquidità presente sui propri conti.Prosegue l'accelerazione dei ricavi del brokerage, che ad aprile ha generato ricavi stimati in circa 22 milioni, in crescita del 107% dallo stesso periodo del 2019. I ricavi stimati dall'inizio dell'anno sono circa 85 milioni, con una crescita intorno al 109% rispetto ai primi quattro mesi dell'anno scorso.legati alla digitalizzazione e richiesta di consulenza, accelerando la crescita della Banca anche nella situazione attuale - dichiara-. Il solido risultato positivo della raccolta, in particolare per la componente gestita, evidenzia sia la capacità dei nostri consulenti di affiancare la clientela in una gestione del patrimonio efficiente e consapevole, sia l'orientamento dei nostri clienti verso soluzioni di consulenza evoluta e strategie di decumulo.".