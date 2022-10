Fineco ottiene certificazione EMAS per impegno difesa ambiente

(Teleborsa) -, un riconoscimento assegnato alle organizzazioni che adottano una politica ambientale in grado di ridurre gli impatti in modo concreto e misurabile, sviluppando nuove soluzioni per favorire la sostenibilità.A conferma dell'efficacia dell'impegno della Banca su questi temi, l'agenzia di rating internazionaleLa Banca si inserisce così tra le aziende "leader" valutate da MSCI e, all'interno del settore "diversified financials", si posiziona nel 37% con il migliore rating. Il giudizio ha evidenziato risultati eccellenti per quanto riguarda la corporate governance e lo sviluppo del capitale umano, considerando il percorso di Fineco in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.Proprio su quest'ultimo aspetto si concentra iladottato dalla Banca, che riguarda gli aspetti ambientali diretti e indiretti generati dalle attività nelle sedi aziendali e in tutta la rete commerciale in Italia. Le attività non si limitano al tradizionale monitoraggio e alla progressiva riduzione dei consumi energetici e delle risorse utilizzate, ma ampliano il ruolo di Fineco come motore di uno sviluppo sostenibile, coinvolgendo attivamente dipendenti e consulenti finanziari.