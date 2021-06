Fineco, a maggio raccolta pari a 734 milioni. Gestito a 628 milioni

(Teleborsa) - Nel mese di maggio la raccolta netta di Fineco ha raggiunto i 734 milioni di euro (da 875 milioni di euro di un anno fa), raggiungendo i 5 miliardi di euro da inizio anno "senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo e confermando la nuova dimensione del percorso di crescita intrapreso da Fineco", sottolinea la società in una nota. Rispetto a maggio 2020 l'asset mix vede un netto miglioramento della componente gestita a 628 milioni di euro nel mese (+9% da 576 milioni), pari all'86% della raccolta complessiva (rispetto al 66% di un anno fa). La componente amministrata si è attestata a 21 milioni di euro, la diretta a 85 milioni di euro.

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di maggio a circa 17 milioni di euro, in calo di 21 milioni di euro rispetto a un anno fa (a fronte di una volatilità di mercato nettamente inferiore) e in crescita del 53% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019, quando la volatilità era su livelli simili.

I clienti totali per la prima volta superano 1,4 milioni, grazie agli oltre 8.800 nuovi clienti in maggio. Fineco Asset Management in maggio si attesta a 391 milioni di euro di raccolta retail, con masse a 19 miliardi di euro. Il Patrimonio totale si è attestato a 99 miliardi di euro, con una crescita del 23% rispetto a maggio 2020. In particolare, le masse gestite sono salite a 50 miliardi di euro, con una crescita del 28% rispetto ai 39 miliardi di euro di maggio 2020.