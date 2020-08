Fineco, a luglio raccolta netta +62%

(Teleborsa) - Nel mese di luglio la raccolta netta di Fineco si attesta a 679 milioni (+62% a/a), caratterizzata da grande qualità e ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo.



A comunicarlo è la stessa banca che spiega come l'asset mix, che prosegue il trend di costante miglioramento, vede una netta preponderanza della componente gestita, in crescita a € 650 milioni (oltre 11 volte il risultato di luglio 2019). La raccolta amministrata è pari a € 77 milioni, mentre la diretta è € - 49 milioni.



La crescita del brokerage si conferma strutturale, sostenuta dalla rivisitazione dell'offerta e dall'ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma. I ricavi stimati per il mese di luglio sono circa € 18,7 milioni, +66% rispetto a luglio 2019.



Da inizio anno i ricavi stimati sono circa € 146,6 milioni, con una crescita a/a intorno a +101%. © RIPRODUZIONE RISERVATA