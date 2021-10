Fine Foods rileva controllo di Euro Cosmetic e lancia OPA obbligatoria

1 Minuto di Lettura

Venerdì 8 Ottobre 2021







(Teleborsa) - In linea con quanto già anticipato lo scorso 22 settembre, Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. ha comunicato di aver acquisito la partecipazione di controllo di Euro Cosmetic, avendone rilevato in data odierna circa il 72,9% del capitale sociale. In particolare, Fine Foods ha acquistato da MD 1.845.069 azioni pari a circa il 38,7% del capitale ad un prezzo di 8,13 euro per azione e quindi complessivi 15.000.411 euro; da Findea 1.629.731 azioni pari a circa il 34,2% del capitale ad un prezzo di 7,25 euro per azione e quindi complessivi 11.815.550 euro.



In conseguenza di ciò, si sono verificati i presupposti dell'obbligo a carico di Fine Foods (società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica) di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria sulle restanti 1.286.800 azioni di Euro Cosmetic (società quotata su AIM Italia e specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona). Il corrispettivo sarà pari a 8,60 euro per ciascuna azione ordinaria.