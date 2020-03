Fine Foods & Pharmaceuticals, utile netto 2019 stabile e dividendo di 0,12 euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. ha approvato il bilancio 2019, che chiude con ricavi pari a circa 160 milioni di Euro, con un incremento complessivo del 15%, un EBITDA che si è attestato attorno a 20,8 milioni di Euro ed un utile Netto in linea con l'esercizio precedente a quota 8,2 milioni di Euro.



La Posizione Finanziaria Netta si attesta ad un valore positivo di Euro 39,8 milioni contro un valore di Euro 46,7 milioni al 31 dicembre 2018.



Il CdA proporrà all'Assemblea, convocata per il 30 aprile 2020, la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,12 Euro per azione. © RIPRODUZIONE RISERVATA