26 Aprile 2021

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M., società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione in conto terzi di forme solide orali destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, ha depositato presso Consob la domanda per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della società sul Mercato Telematico Azionario (MTA).

Intanto la società amplia il margine di guadagno in Borsa rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 13,5, con un incremento dell'1,12%. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 13,67 e successiva a quota 13,97. Supporto a 13,37.