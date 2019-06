Findus, tonno e salmone più sostenibili certificati Msc e Asc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un marchio di eccellenza, confermato, quello diche ancora una volta ottiene il marchio blu di pesca sostenibile(Marine Stewardship Council) e quello verde di acquacoltura responsabile) per il proprioe il proprio, portando così a 57 le referenze di pesce certificate, pari al, con lo scopo di arrivare al 100% entro il 2025.La società ittica, da diversi anni, lavora per avere prodotti a base di pesce e frutti di mare da, ma il riconoscimento più importante riguarda quello della pesca del: ad oggi,. Grazie alla collaborazione con, il 100% del tonnoproviene da pesca certificata e sostenibile. Per ottenere il marchio blu di pesca sostenibile e certificata MSC è necessario rispettare tre criteri: la pesca deveper permettere loro di riprodursi, deve essere effettuata in modo dae deve essere gestita dalle aziende in modo responsabile e nelUna forma di contrasto nei confronti della pesca intensiva potrebbe essere vista nell'acquacoltura, se praticata in modo virtuoso e controllato. Il marchioè stata creato per stabilire se, essendo un'organizzazione internazionale indipendente che stabilisce requisiti rigorosi per l'acquacoltura responsabile, spronando i produttori ittici aperché, se non ben gestita, si potrebbero avere effetti negativi come l', l'interruzione degli ecosistemi locali e condizioni di lavoro sfavorevoli.