© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e, in particolare,(+2,1 punti percentuali) mentre è(+0,2 punti percentuali su novembre) così come quella(+0,3 punti).È quanto emerge dall'di gennaio, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione conIn particolare, si legge nello studio, dopo mesi di calo (da luglio 2019),con le intenzioni d'acquisto di viaggi e vacanze che sono tornate a crescere in chiusura d'anno con 2,1 punti percentuali di aumento nel mese di dicembre rispetto a novembre (1.344 euro di spesa media prevista).Per quanto riguarda la(+1,2 punti percentuali) rispetto al mese precedente. Le intenzioni d'acquisto sono invece rimaste sostanzialmente stabili per case e appartamenti (-0,2 p.p.) e lavori di ristrutturazione (+0,2 p.p.).rispettivamente di 0,7, 0,5 e 0,4 punti percentuali rispetto a novembre. Tablet e e-book rimangono invece sui livelli del mese precedente.. Nel dettaglio TV e Hi-Fi crescono di 1 punto percentuale sul mese di novembre, mentre per i grandi l'aumento si attesta a +0,6 p.p. La spesa media prevista per i piccoli elettrodomestici è di 196 euro, 756 per i grandi e 511 euro per l'elettronica di consumo (TV e Hi-Fi).L'analisi tendenziale dell'Osservatorio Findomestic di gennaio evidenzia come letrainati rispettivamente da mobili (+1,6 p.p.) e impianti fotovoltaici e solari termici (entrambi in crescita di 1,2 punti percentuali)., mentre il(-1,1 p.p. per PC e Accessori e -1,3 per fotocamere e videocamere).come TV e Hi-Fi (-0,8 p.p.) o le attrezzature e l'abbigliamento sportivo (-0,7 p.p.). In controtendenza le attrezzature per il fai-da-te (+0,8 punti percentuali). Il 2019 appena concluso ha visto le intenzioni d'acquisto degli italiani per(28,6%), stesso periodo (luglio - agosto con rispettivamente il 37,7 e 37,6%) nel quale l'Osservatorio Findomestic ha registrato i livelli più alti per i piccoli elettrodomestici.Nel 2019 gli italiani hanno raggiunto i, lo stesso mese in cui nell'anno appena concluso si è registrato il picco della propensione all'acquisto di viaggi o vacanze (58,5%).