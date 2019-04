Finceobank, raccolta marzo in forte crescita a 792 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finecobank annuncia unarispetto all'anno precedente. L'asset mix continua a essere maggiormentepari a 337 milioni, che in particolare evidenzia un approccio più cauto da parte della clientela, che predilige prodotti più conservativi."Chiudiamo la raccolta del primo trimestre con un dato molto solido, con la clientela che continua a scegliere Fineco per la qualità della sua offerta", afferma Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, ricordando "l'asset mix risulta ancora una volta più orientato verso il risparmio gestito, confermando la capacità dei nostri consulenti di soddisfare le richieste della propria clientela in ogni fase di mercato".(+3% su anno): la raccolta gestita ha raggiunto 682 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a 157 milioni e quella diretta a 872 milioni. La raccolta da inizio anno tramite lai è stata pari aIl(+9% rispetto a marzo 2018 e +2% rispetto a dicembre 2018). In particolare, il patrimonio totale riferibile alla clientela nel segmento Private Banking, ossia con asset superiori a 500 mila euro, si attesta a 29.041 milioni, in rialzo del 11% rispetto a marzo 2018.Al 31 marzo 2019gestiscedi cui 6,4 miliardi classi retail e circa 5 miliardi relativi a classi istituzionali.