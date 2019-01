Fincantieri vola su ipotesi fusione con Leonardo

(Teleborsa) - Grande giornata per Fincantieri, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,37% sulle voci di una possibile fusione con Leonardo.



Secondo alcune indiscrezioni stampa, il Governo italiano starebbe lavorando alla possibile unione già da tempo. L'operazione potrebbe portare al delisting da Piazza Affari del titolo della ex Finmeccanica, che passerebbe nelle mani di CDP, attuale controllante di Fincantieri con il 71,6% del capitale.



Dal matrimonio dei due colossi nascerebbe un maxi polo della difesa e della cantieristica navale, in grado di competere a livello mondiale.



Alla guida del nuovo conglomerato potrebbe esserci Giuseppe Bono, attuale Amministratore Delegato di Fincantieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA