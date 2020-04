Fincantieri, Vard entra nel settore delle rinnovabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Vard, società del gruppo Fincantieri fra le principali al mondo per la progettazione e costruzione di navi speciali, ha firmato un, una joint venture tra Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) e Ta Tong Marine (TTM). L'unità, la prima del suo genere in Asia,, gestiti dalla compagnia elettrica danese Ørsted, leader mondiale nel settore eolico offshore e delle energie rinnovabili.L'ordine rientra nella più ampia strategia di diversificazione implementata da Vard e ne segna l'ingresso nel promettente settore delle energie rinnovabili, al fianco diLosarà quello di trasferire personale tecnico, fungendo anche da base mobile, oltre alla componentistica di ricambio, all'interno del parco eolico. Il progetto è frutto del design "VARD 4 19", sviluppato da Vard Design in stretta collaborazione con il cliente e i partner, e fortemente orientato all'ottimizzazione della sicurezza, del comfort e dell'operabilità., nonché una migliore reattività, regolarità e sicurezza.. Sarà costruita interamente nel cantiere Vard Vung Tau in Vietnam, con