(Teleborsa) - Presente il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini,nell'ambito dell'accordo di cooperazione internazionale italo-francese, con il coordinamento di OCCAR, l'organizzazione congiunta per la cooperazione europea in materia di armamenti.Madrina del varo è stata la signora Maria Elisabetta Bianchi, figlia della Medaglia d'Oro al Valor Militare Emilio Bianchi.Le attività di allestimento dell'unità proseguiranno presso lo stabilimento di Muggiano, a La Spezia, dove sarà consegnata alla Marina Militare nel 2021.. Potrà raggiungere una velocità superiore ai 27 nodi con una capacità massima di personale trasportato di 200 persone.Il programma, con dieci nuovi costruzioni,della classe Lupo (già radiate) e Maestrale (alcune in disarmo e le rimanenti prossime al raggiungimento del limite di vita operativo),Proprio grazie ain risposta alla crescente pressione dei concorrenti mondiali.