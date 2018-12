© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È stata varata oggi, 6 dicembre 2018, nello stabilimento Fincantieri di Marghera, "", nuova nave destinata a Carnival Cruise Line, brand del gruppo statunitense Carnival Corporation & plc, primo operatore al mondo del settore crocieristico. Ora inizierà la fase di allestimento degli interni, che porterà allaAlla cerimonia di varo hanno partecipato, fra gli altri, per l'armatore, Senior Vice President di Carnival Cruise Line e, Project Manager di Carnival Panorama, mentre per Fincantieri,, direttore dello stabilimento di Marghera.La nuova unità sarà gemella di "Carnival Vista", consegnata a Monfalcone nell'aprile 2016, e di "Carnival Horizon", realizzata a Marghera e consegnata nel marzo di quest'anno.133.500 tonnellate di stazza lorda e 323 metri di lunghezza, sono queste le dimensioni che caratterizzano la serie "Vista", che annovera le unità più grandi finora costruite da Fincantieri per la flotta di Carnival Cruise Line. Conterà ben 2.004 cabine, alle quali si sommano le 770 destinate all'equipaggio, potendo così ospitare a bordo oltre 6.500 persone, tra passeggeri ed equipaggio.