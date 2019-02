Fincantieri, utile 2018 in crescita. Dividendo 0,01 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fincantieri chiude un buon 2018.rispetto al precedente esercizio (+9%) nonostante l'impatto negativo (euro 49 milioni) della conversione in euro dei ricavi denominati in NOK e USD generati dalle controllate estere.I ricavi proseguiranno su una traiettoria di ulteriore crescita con una marginalità in termini di EBITDA percentuale in linea con quella del 2018.La Posizione finanziaria netta è prevista in aumento per la necessità di finanziare il capitale circolante.I risultati raggiunti nel 2018 permettono di confermare i target per il 2020 e 2022 previsti dal Piano Industriale, raggiungibili anche grazie al costante supporto di un management team estremamente determinato e coeso."I risultati che abbiamo presentato testimoniano ancora una volta che la nostra è un'azienda leader, vero riferimento nel panorama cantieristico mondale, un insieme di eccellenze che mettono a fattor comune competenze e risorse nei vari campi - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Fincantieri - . Il già di per sé significativo aumento dei ricavi, che crescono quasi del 10%, è solo un primo passo nel percorso che mira ad un aumento dei volumi di circa il 50% entro il 2022 e che richiederà un notevole sforzo organizzativo e una chiara visione delle sfide future".