(Teleborsa) - La joint venture paritaria (50/50) tra Fincantieri e Naval Group si chiamerà NAVIRIS, che evoca una robusta partnership a garanzia di un know-how di qualità superiore, proiettata verso uno scenario internazionale.



Il nome è stato presentato a Genova durante l'ultimo Steering Committee (che si riunisce ogni trimestre alternativamente in Francia e in Italia) e rappresenta un nuovo passo in avanti nella forte collaborazione tra Fincantieri e Naval Group.



L'alleanza rappresenta una grande opportunità per entrambi i gruppi e i loro ecosistemi di migliorare la propria capacità di servire le rispettive Marine nazionali, di acquisire nuovi contratti di esportazione, di sviluppare nuove tecnologie e, in definitiva, di aumentare la competitività dei comparti navali dei due Paesi. La costituzione della JV è attesa come programmato entro la fine dell'anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA