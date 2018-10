Fincantieri, pronta alleanza con Naval: joint venture paritaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al 34° vertice franco-italiano tenutosi a Lione il 27 settembre 2017, i Governi di Francia e Italia hanno annunciatoe di rafforzare la loro cooperazione navale militare iniziando le discussioni per stabilire un'alleanza industriale tra Fincantieri e Naval Group.Fincantieri e Naval Group hanno lavorato intensamente da quella data e nel luglio 2018 hanno presentato ai competenti Ministri dei due Paesi la loro proposta per tale alleanza, includendo un progetto industriale e la relativa tabella di marcia prevista, insieme a una descrizione delle iniziative chiave, che propongono di avviare in tempi rapidi.Riconoscendo la dichiarazione di sostegno dei Governi francese e italiano, e subordinatamente all'approvazione dei rispettivi consigli di amministrazione,con l'obiettivo in particolare di definire i termini e le condizioni per la costituzione di una joint venture paritaria (50/50). La costituzione di questa JV rappresenta un primo passo verso la creazione dell'alleanza.Secondo l'intesa Fincantieri e Naval Group intendono: preparare congiuntamente offerte vincenti per programmi binazionali e per l'export; favorire una politica di fornitura più efficiente (cross-sourcing, miglior rapporto qualità-prezzo, economia di scala, ecc.); condurre congiuntamente mirate attività di ricerca e innovazione per fornire superiorità operativa ai clienti; incoraggiare lo scambio osmotico tra le due società, con la condivisione di strutture / strumenti di test e reti di competenze.