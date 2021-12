Fincantieri, presentata offerta per futura Corvetta europea

(Teleborsa) - Fincantieri, Naval Group, con la loro joint-venture Naviris, e Navantia, rafforzano la collaborazione per il programma Modular Multirole Patrol Corvette (MMPC) e "ribadiscono la volontà di lavorare insieme al fine di sviluppare la prima capacità difensiva navale comune in Europa".

In questo quadro - si legge in una nota - il consorzio guidato da Fincantieri, Naval Group e Navantia e coordinato da Naviris, ha presentato il 9 dicembre una proposta relativa al bando MMPC del Fondo Europeo per la Difesa (EDF).

L'obiettivo della proposta è "massimizzare le sinergie e la collaborazione tra le industrie cantieristiche europee. Sviluppando insieme una nuova unità, la EPC, lo scopo di queste società è di garantire la sovranità europea nel settore delle navi di seconda linea".

Questa proposta - conclude la nota - costituisce "il primo passo fondamentale per preparare la futura produzione di una Unità prototipo in caso di emissione di un secondo bando EDF nell'ambito della pianificazione pluriennale. In questo quadro, la promozione del programma presso altre Marine europee, con un'azione congiunta delle nazioni già facenti parte del programma PESCO, rafforzerà l'industria europea, aumentando la cooperazione, l'efficienza e riducendo le duplicazioni di spesa per la difesa".