Fincantieri, ordine da oltre 1 miliardo per 2 navi a Oceania Cruises

(Teleborsa) - Fincantieri e il gruppo americano Norwegian Cruise Line Holdings Ltd hanno firmato un contratto per la costruzione di due nuove navi da crociera di nuova concezione destinate al brand Oceania Cruises, che saranno consegnate rispettivamente nel 2022 e 2025 e daranno avvio alla "classe Allura".



L'accordo ha un valore complessivo di oltre un miliardo di euro.



Con circa 67.000 tonnellate di stazza lorda e una capacità di ospitare circa 1.200 passeggeri, queste unità saranno le ammiraglie della flotta del futuro di Oceania Cruises, per cui il Gruppo ha costruito "Marina" e "Riviera" rispettivamente nel 2011 e 2012 presso il cantiere di Sestri. © RIPRODUZIONE RISERVATA