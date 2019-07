Fincantieri, nel semestre record di ordini per 6,6 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi del 2019 Fincantieri ha registrato undi euro contro i 15 milioni al 30 giugno 2018) al netto degli oneri relativi ai contenziosi per danni da amianto per euro 18 milioni e oneri fiscali per euro 40 milioni.sono stati pari a pari a euro 2.837 milioni (+12% sul primo semestre del 2018) mentre l'Ebitda è risultato in aumento del 17% a 215 milioni con un Ebitda margin del 7,6%.Ilè stato pari a 34 milioni (euro 39 milioni al 30 giugno 2018).L'è di 724 milioni (euro 494 milioni al 31 dicembre 2018) che riflette l'impatto dell'IFRS 16 (euro 88 milioni) ed una struttura finanziaria coerente con la crescita delle dimensioni e del valore delle unità cruise in costruzione ed il relativo calendario di consegne.in un singolo semestre pari a euro 6,6 miliardi: firmati contratti per 15 unità, di cui 11 navi da crociera per 5 brand diversi (Oceania, Regent Seven Seas, Viking, MSC, Princess) e una ulteriore unità per la US Navy nell'ambito del programma Littoral Combat Ship (LCS).pari a euro 33,1 miliardi, circa 6,1 volte i ricavi 2018.- ha commentato-. Sonoanche alla luce del grado di innovazione dei progetti acquisiti che premiano e, grazie al quale offriamo ai nostri clienti soluzioni che precorrono i tempi. Progettiamo e installiamo soluzioni all'avanguardia per un mercato che tende a chiedere sempre più attenzione verso l'ambiente, patrimonio universale che dobbiamo difendere per noi e per le generazioni future".