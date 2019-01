Fincantieri-Leonardo, sinergia punta a commesse in Brasile e Romania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fincantieri e Leonardo dopo aver iniziato una partneship nel settore militare e definita la collaborazione con il Gruppo francese Naval Group (fino a metà 2017 DCNS, costruttore navale tra i leader mondiali per i sistemi di difesa)è quella che vede in ballomentrele tempistiche sono più ravvicinate. La chiusura della gara è prevista per il prossimo fine marzo. Vi partecipano anche l'intesa tra i brasiliani di Embraer e i tedeschi di ThyssenKrupp, e altre cordate internazionali a cominciare da olandesi di Damen e gli svedesi di Saab.Il gruppo guidato da Giuseppe Bono dovrebbe presentare entro la fine della settimana la proposta affinata del contributo di Leonardo come design authority e fornitore del sistema di combattimento integrato.