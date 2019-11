Fincantieri, Giuseppe Giordo nominato DG Divisione Navi Militari

(Teleborsa) - Giuseppe Giordo entra in Fincantieri con il ruolo di nuovo Direttore Generale della Divisione Navi Militari, in sostituzione dell'Amministratore Delegato Giuseppe Bono, che fino ad oggi manteneva l'interim. Giordo vanta trent'anni di esperienza nel settore della difesa e dell'aeronautica e contribuirà ad un ulteriore rafforzamento del business militare di Fincantieri.



L'ingresso di Giordo riveste particolare importanza non solo per Fincantieri, ma per l'industria del Paese che torna ad avvalersi di una risorsa strategica che fa il suo rientro dall'estero. © RIPRODUZIONE RISERVATA