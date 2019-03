Fincantieri-Gin, accordo di collaborazione

(Teleborsa) -

Accordo per l'acquisizione da parte di Fincantieri di una quota di minoranza di Genova Industrie Navali (GIN) nella holding del Gruppo, oltre all'opzione per una quota, sempre di minoranza, nella T. Mariotti S.p.A., società sempre operante del settore cantieristico nel bacino di Genova.



GIN è holding che opera nel settore della costruzione di navi da crociera di lusso. Si tratta di un'intesa che prevede la collaborazione tra i due costruttori navali su diversi fronti, dalle nuove realizzazioni alla manutenzione, passando per la trasformazione e gli allestimenti delle unità.







© RIPRODUZIONE RISERVATA