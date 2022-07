Fincantieri, finanziamento sustainability linked per 500 milioni da Intesa

Martedì 12 Luglio 2022, 12:15







(Teleborsa) - Fincantieri ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) una revolving credit facility di tipo "sustainability linked" per un importo massimo di 500 milioni di euro. Il finanziamento, triennale, è dedicato a coprire le esigenze finanziarie legate alla costruzione di più navi da crociera, si legge in una nota.



Lo strumento è definito "sustainability linked" poiché è legato al conseguimento di due specifici indicatori di prestazione (ovvero Key Performance Indicator, KPI): il livello dello score di sostenibilità attribuito annualmente attraverso il questionario Corporate Sustainability Assessment (CSA) da S&P Global e l'efficienza energetica delle navi da crociera consegnate in ciascun anno (EEDI Index).