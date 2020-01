Fincantieri entra nel progetto green d'avanguardia ITER

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si rafforza l'impegno di Fincantieri nel campo dell'energia pulita. L'azienda pubblica italiana operante nel settore della cantieristica navale si è aggiudicata un, un progetto per la realizzazione di un, primo nel suo genere, riconosciuta come una delle più ambiziose iniziative al mondo nel campo dellePer l'esecuzione delle attività è stato costituito un raggruppamento temporaneo d'impresa del quale fanno parte Fincantieri stessa, in qualità di capofila, la sua controllata Fincantieri SI, attiva nel settore dell'impiantistica e componentistica industriale elettrica, elettronica ed elettromeccanica, Delta-ti Impianti, specializzata in impiantistica meccanica, e Comes, specializzata in impiantistica elettrica."Quest'ordine, di straordinaria rilevanza internazionale, testimonia la reputazione che abbiamo saputo guadagnarci in ogni campo - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Fincantieri,- . Essere coinvolti in un progetto di tale respiro, infatti, conferma la bontà delle nostre strategie, e mi riferisco in particolare a quelle per la diversificazione e il costante investimento nell'innovazione e nella sostenibilità del business. Ora parteciperemo attivamente allo sviluppo di una tecnologia completamente diversa da quella impiegata nelle attuali centrali e soprattutto più pulita: un obiettivo ambiziosissimo che ribadisce anche la nostra capacità di integratore".