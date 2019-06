Fincantieri, delibere CdA su piano incentivazione e business offshore

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 19 maggio 2017, ha deliberato l'emissione di 7.532.290 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del piano di incentivazione denominato "Performance Share Plan 2016-2018", da attribuire gratuitamente ai beneficiari dello stesso senza incremento del capitale sociale.



Lo fa sapere la stessa società aggiungendo che in considerazione dell'esigenza di assicurare un costante ed incisivo presidio del complesso business dell'offshore, Pier Francesco Ragni, il quale ha già ricoperto la carica di Direttore Generale della Società, viene nominato, a tempo pieno, quale Responsabile della Divisione Offshore e Navi speciali di Fincantieri.



