Fincantieri costruirà una nuova nave per Regent Seven Seas Cruises

(Teleborsa) -, un armatore che fa della qualità il proprio marchio distintivo, si affida ancora una volta a Fincantieri. Il gruppo italiano operante nella cantieristica navale e il gruppo americanohanno firmato un contratto per la costruzione di una nuova nave da crociera ultra lusso destinata al brand Regent Seven Seas Cruises, con consegna prevista nel 2023.La nuova unità sarà gemella di "Seven Seas Explorer", che ha preso il mare nel 2016, e "Seven Seas Splendor", che verrà consegnata nel 2020. Con 54.000 tonnellate approssimative di stazza lorda la nave potrà ospitare a bordo fino a 750 passeggeri, e sarà la sesta nave di sole suite della flotta Regent. Al pari delle gemelle, la nuova unità adotterà le più avanzate tecnologie in tema di protezione ambientale. L'allestimento sarà particolarmente ricercato e sarà prestata molta attenzione al comfort."Per Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. oggi abbiamo in portafoglio 10 unità, ben 5 delle quali ottenute addirittura negli ultimi 5 mesi, per tutti e tre i brand del gruppo: un risultato che conferma la forza delle strategie adottate e che ci permette di ribadire una leadership nel settore a livello globale", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Fincantieri.