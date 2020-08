Fincantieri: controllata INSIS vince bando Ministero della Difesa per emulatore minaccia missilistica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società del Gruppo Fincantieri, si è aggiudicata la gara europea a mezzo procedura ristretta per la fornitura di undiEO/IR programmabile per la verifica dell'efficacia delle contromisure dei sistemi di Difesa Elettronica.La, richiesta dal Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD-DNA) – Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) – 3° Reparto Sistema di Combattimento - 8^ Divisione – Sistemi ed Armi di Superficie - prevede la progettazione e sviluppo di un sistema di ausilio alla verifica e validazione delle tecniche dia guida elettro-ottica/infra-rosso (EO/IR), rappresentate da contromisure quali flares e sistemi DIRCM combinate con manovre evasive attuabili dalle unità della Marina Militare Italiana.Il sistema, costituito da una componente hardware multi-sensore girostabilizzata trasportabile a bordo delleo nei poligoni ed una componente software sviluppata ad hoc per l'emulazione di tecniche di ingaggio e tracking tipiche di seeker missilistici di varia natura, permetterà di valutare uno scenario nel quale una minaccia missilistica, precipuamente emulata dal sistema in oggetto, viene rivolta nei confronti di una unità navale sotto test.Il sistema sarà altresì predisposto per l'ausilio alla verifica e validazione delle tecniche di contrasto missilistico didotati di autoprotezione.Ilavrà una durata complessiva di circae terminerà con l'esecuzione di campagne di test sul campo effettuate in collaborazione con il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale di Livorno (CSSN-ITE) della Marina Militare Italiana.