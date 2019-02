Fincantieri, consegnata sesta nave da crociera Viking Jupiter

(Teleborsa) - Fincantieri ha consegnato, oggi 7 Febbraio 2019, presso lo stabilimento di Ancona, la sesta nave da crociera Viking Jupiter, costruita per la società armatrice Viking Cruises.



Viking Jupiter, come le unità gemelle, si posiziona nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni. Ha infatti una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, è dotata di 465 cabine e può ospitare a bordo 930 passeggeri.



Le unità Viking sono costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione e fornite dei più moderni sistemi di sicurezza, compreso il "Safe return to port".





© RIPRODUZIONE RISERVATA