(Teleborsa) -annuncia la(US Navy), nell'ambito del programma, il consorzio di cui fanno parte Fincantieri, tramite la sua controllata(FMM), e. La nave è stata consegnata presso il cantiere di Marinette (Wisconsin).Fincantieri e Lockheed Martin sono impegnate a pieno ritmo nella produzione ealla US Navy. Attualmenteunità sono in diversi stadi dinel cantiere di Marinette.Il contratto per la realizzazione del, nell'ambito della partnership con Lockheed Martin, leader mondiale nel settore della difesa. Si tratta di uno dei principali programmi di costruzione navale per la Marina degli Stati Uniti e costituisce una, progettate per attività di sorveglianza e difesa costiera, per operazioni in acque profonde e per diversi tipi di missioni nell'ambito della difesa da minacce di tipo "asimmetrico" quali mine, sottomarini diesel silenziosi e navi di superficie veloci.