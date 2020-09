Fincantieri, consegnata Enchanted Princess a Monfalcone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fincantieri ha consegnato presso lo stabilimento di Monfalcone, "Enchanted Princess", costruita per la società armatrice Princess Cruises, brand del Gruppo Carnival Corporation.Alla cerimonia hanno partecipato, in collegamento dagli Stati Uniti, Micky Arison, Chairman di Carnival Corporation, Arnold Donald, President e CEO di Carnival Corporation, Stein Kruse, Group CEO di Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, Carnival Australia e Carnival UK, e Jan Swartz, Group President di Princess Cruises e Carnival Australia. Per Fincantieri ha presenziato l'Amministratore delegato Giuseppe Bono e il Presidente Giampiero Massolo in collegamento da remoto.Enchanted Princess, la, con una stazza lorda di 145.000 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo fino a 4.610 passeggeri in 1.830 cabine oltre a 1.411 membri dell'equipaggio, è realizzata sulla base del progetto di successo delle gemelle Royal Princess, Regal Princess, Majestic Princess e Sky Princess, costruite sempre nello stabilimento di Monfalcone a partire dal 2013. Questa classe ha inaugurato una nuova generazione di navi, riscontrando un enorme apprezzamento da parte del pubblico dei crocieristi, e proseguirà con Discovery Princess, che sarà consegnata nel 2021.Enchanted Princess, al pari di quelle della stessa classe che l'hanno preceduta, rappresenta un punto di riferimento tecnologico a livello europeo e mondiale per il lay-out innovativo, le elevatissime performance e l'alta qualità di soluzioni tecniche d'avanguardia. Questo progetto rappresenta la migliore prova che innovazione e cura del rapporto con il cliente sono leve imprescindibili per affermare la leadership di Fincantieri sul mercato e consolidare ulteriormente la sua storica partnership con il Gruppo Carnival, primo operatore al mondo del settore crocieristico."Con la consegna diamo ufficialmente il benvenuto a Enchanted Princess nella famiglia Princess, a sugello del forte legame tra Carnival Corporation, Princess Cruises e Fincantieri, il nostro partner di riferimento", ha dichiarato. "Fincantieri condivide il nostro stesso spirito teso a offrire ile sappiamo che condividerà anche l'entusiasmo e l'orgoglio che proveremo noi quando la nave accoglierà i suoi primi ospiti"., ha dichiarato: "Enchanted Princess è una nave speciale. Si tratta, infatti, della. Crediamo che rappresenti la migliore incarnazione della capacità di affrontare i momenti più difficili con passione e dedizione, e anche della storica resilienza del nostro settore. Voglio quindi augurare "vento in poppa" a questo ennesimo gioiello che abbiamo portato a termine, agli amici di Princess con cui abbiamo collaborato con successo, e a tutti i lavoratori della crocieristica, con la fiducia che la ripartenza sia già iniziata".Il rapporto tra il cantiere di Monfalcone e Princess Cruises proseguirà con 2 navi da crociera di prossima generazione da 175.000 tonnellate di stazza lorda, che saranno le più grandi realizzate in Italia. Le consegne sono previste per la fine del 2023 e la primavera del 2025. Le unità ospiteranno circa 5.300 passeggeri e saranno le prime della flotta dell'armatore ad essere alimentate primariamente a gas naturale liquefatto (LNG).Fincantieri ha costruito dal 1990 ad oggi 100 navi da crociera, di cui 70 per Carnival Corporation, mentre altre 44 unità sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del Gruppo.