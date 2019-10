Fincantieri, consegnata a Monfalcone Sky Princess

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Consegnata oggi, 15 ottobre 2019, presso lo stabilimento Fincantieri dila, la quarta unità della classe Royal Princess, costruita dal gruppo cantieristico italiano per la società armatrice, la compagnia da crociere "premium" in più rapida crescita e brand del gruppo Carnival Corporation, primo operatore al mondo del settore crocieristico. L'evento si è svolto alla presenza del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze. Sky Princess sarà la prima ad essere appositamente costruita con la Princess MedallionClass™, una tecnologia all'avanguardia che offre un servizio personalizzato su larga scala attraverso una migliore interazione tra ospiti e personale, oltre a consentire un intrattenimento di tipo interattivo.La nuova unità, con una stazza lorda di 145.000 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo fino a 4.610 passeggeri in 1.830 cabine oltre a 1.411 membri dell'equipaggio, è realizzata sulla base del fortunato progetto delle gemelle Royal Princess, Regal Princess e Majestic Princess, costruite sempre nello stabilimento di Monfalcone a partire dal 2013, che hanno inaugurato una nuova generazione di navi che hanno riscontrato un enorme successo tra il pubblico dei crocieristi. Questa classe proseguirà con Enchanted Princess e Discovery Princess, che saranno consegnate rispettivamente nel 2020 e nel 2021.Il rapporto tra il cantiere di Monfalcone e Princess Cruises proseguirà con 2 navi da crociera di prossima generazione da 175.000 tonnellate di stazza lorda, che saranno le più grandi realizzate in Italia. Le consegne sono previste per la fine del 2023 e la primavera del 2025. Le unità ospiteranno circa 4.300 passeggeri e saranno le prime della flotta dell'armatore ad essere alimentate primariamente a gas naturale liquefatto (LNG).Dal 1990 ad oggi Fincantieri ha costruito 95 navi da crociera (di cui ben 72 dal 2002), 68 per i diversi brand di Carnival Corporation. Altre 49 unità sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del Gruppo.