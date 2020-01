Fincantieri consegna seconda nave da crociera super lusso serie Seven Seas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è svolta oggi presso lola cerimonia di, la secondarealizzata dala società cantieristica italianas, brand del gruppoLtd (NCLH). La società armatrice ha giàa Fincantieri una, che sarà consegnataAlla cerimonia sono intervenuti, fra gli altri,, President & CEO di Regent Seven Seas Cruises e il Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri,Come la gemella Seven Seas Explorerconsegnata da Fincantieri presso lo stabilimento di Sestri Ponente (Genova) nel 2016,halorda, unae può ospitare a bordo, tutte dotate di balcone privato. L'unità è infatti ladella società armatrice ad avere sole suite. L'allestimento è particolarmente ricercato ed è stata prestata molta attenzione ai dettagli, all'artigianato raffinato e al comfort per i passeggeri. Le navi sono costruite adottando le più avanzate tecnologie in tema di protezione ambientale.Fincantieri ha costruito, mentre altreo di prossima realizzazione negli stabilimenti del Gruppo.