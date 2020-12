(Teleborsa) - Mancherebbero alcuni documenti chiave e così la vendita dei cantieri navali di Saint Nazaires a Fincantieri rischia di saltare. In base agli accordi con la Francia, scrive l'agenzia francese AFP, la cessione di STX va conclusa entro il 31 dicembre, ma il gruppo italiano non ha sottoposto all'Antitrust UE, che sull'acquisizione sta conducendo un'istruttoria, tutte le informazioni richieste.



Fincantieri deve convincere l'Unione europea sul fatto che l'accorpamento non rappresenti un ostacolo alla concorrenza nel settore navale. Senza risposte entro giovedì o in mancanza di una nuova proroga l'operazione salterà. "Riteniamo di aver fatto tutto il possibile. Da parte nostra non è possibile fare di più", ha dichiarato un portavoce di Fincantieri ad AFP. © RIPRODUZIONE RISERVATA