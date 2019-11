© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la nuova nave da crociera chesta realizzando per la società armatrice, brand del gruppo Carnival Corporation & plc, primo operatore al mondo del settore crocieristico.La cerimonia si è svolta oggi presso lo. Il blocco dell'unità, lungo 14 metri, largo 34 e dal peso di più di 500 tonnellate, fa parte della sezione di centro nave di "Ryndam", quattordicesima nave costruita dal cantiere di Marghera per questo brand e la cuiLa nuova unità,, navi dellaconsegnate rispettivamente nel 2016 e 2018 dallo stesso stabilimento, avrà una stazza lorda di circa, una lunghezza di quase potrà ospitare a bordoin 1.340 cabine.Sarà caratterizzata da uno, in linea con la tradizionale eleganza che contraddistingue tutte le navi del brand. Ilsarà curato, come per le gemelle, da due dei maggiori e prestigiosi studi di architettura del mondo,, che si sono ispirati all'architettura della musica per la progettazione di numerose aree pubbliche.Il progetto della nave sarà orientato all'energetica e alla, rispondendo alle più stringenti e attuali normative di sicurezza. Dal 1990 ad oggi Fincantieri ha costruito 96 navi da crociera (di cui ben 73 dal 2002), altre 50 unità sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del gruppo.